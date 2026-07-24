Cuanajo, Pátzcuaro, Michoacán, 24 de julio de 2026.- El presidente municipal, Julio Arreola, con el objetivo de brindar mayor seguridad a estudiantes, adultos mayores y familias de la tenencia de Cuanajo, dio el banderazo de arranque a la construcción del andador urbano, una obra que durante años fue solicitada por la comunidad y que hoy comienza a hacerse realidad.

Durante el evento, el alcalde señaló que este proyecto responde a una de las principales necesidades de la población, ya que diariamente cientos de personas deben caminar sobre el arroyo vehicular para trasladarse a la escuela o a sus actividades cotidianas, exponiéndose al tránsito de vehículos. “Esta es una obra que protege vidas y mejora la movilidad de quienes más la necesitan”, expresó.

La obra se ejecutará con una inversión de 1 millón 900 mil 854 pesos, provenientes del FAISMUN 2026, y contempla la construcción de 516 metros lineales de andador, con dos metros de ancho, además de terracerías, guarniciones y piso firme de concreto. También se aplicarán 50 toneladas de cemento gestionadas mediante el programa estatal de Obras por Cooperación.

Julio Arreola informó que esta primera etapa beneficiará de manera directa a más de 1,500 personas y de forma indirecta a más de 5,000 habitantes de Cuanajo. Asimismo, adelantó que el proyecto continuará el próximo año para concluir el andador en su totalidad y gestionar la instalación de alumbrado, fortaleciendo así la seguridad y el bienestar de la comunidad.