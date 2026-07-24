Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) recuerda que cuenta con servicios gratuitos, especializados y con perspectiva de género. Para ello, la dependencia mantiene disponibles distintas rutas de atención destinadas a acompañar, proteger y orientar a las mujeres en todas las regiones del estado.

La titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano, recordó que las mujeres en situación de violencia pueden comunicarse a la línea 079, donde recibirán contención emocional, orientación y canalización inmediata según su ubicación. Asimismo, precisó que ante una emergencia o riesgo inminente se debe marcar directamente al 911. Además, señaló que a través de la Línea 075 “Tú Decides” se brinda información, acompañamiento y atención confidencial para quienes requieren acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

Destacó que la atención no termina con una llamada, ya que a través de los 127 Centros LIBRE instalados en Michoacán, la dependencia brinda acompañamiento jurídico, psicológico y de trabajo social, además de acercar estos servicios mediante brigadas y jornadas en territorio para que ninguna mujer tenga que recorrer largas distancias para recibir apoyo. “Nuestro compromiso es estar donde las mujeres nos necesitan, derribar las barreras que les impiden pedir ayuda y hacerles saber que siempre encontrarán una puerta abierta”, afirmó la funcionaria estatal.

Asimismo, la secretaria explicó que cuando existe riesgo para la integridad de una mujer, la Seimujer también orienta y acompaña la gestión de órdenes de protección, medidas urgentes que buscan salvaguardar su vida y la de sus hijas e hijos.

Finalmente, la funcionaria instó a la ciudadanía a no guardar silencio ante cualquier manifestación de violencia y a orientar a las mujeres hacia las instancias de atención oportuna. «Pedir ayuda nunca debe ser motivo de vergüenza; al contrario, es un acto de valentía. En Michoacán estamos construyendo una red para que cada mujer sepa que hay un Estado que la escucha, la acompaña y trabaja para que viva libre de violencia», concluyó la titular de la Seimujer.