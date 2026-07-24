Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- El Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, reforzó las acciones de prevención y combate al mosquito transmisor del dengue en la colonia Hacienda Tiníjaro, mediante una jornada integral de fumigación y control larvario con el objetivo de disminuir la presencia del mosquito adulto y reducir el riesgo de transmisión de enfermedades como el dengue, zika y chikungunya.

A través de la Secretaría de Bien Común y Política Social, se realizó una nueva jornada de termonebulización en la colonia, y se entregó a vecinas y vecinos material de desinfección, conocido como abate granulado- para sus espacios de almacenamiento, con la finalidad de inhibir el desarrollo de las larvas del mosquito y romper su ciclo de reproducción desde su etapa inicial.

De igual forma, durante la jornada se realizó el encalamiento del camellón central y de los cotos del fraccionamiento Hacienda Tiníjaro, contribuyendo a la neutralización de lodos acumulados por las lluvias en las áreas comunes de las colonias.

Estas labores forman parte de la estrategia permanente de prevención impulsada por el Gobierno de Morelia, para proteger la salud de las familias morelianas, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando aumentan las condiciones propicias para la proliferación del mosquito.

Cabe señalar que la unidad móvil seguirá atendiendo a las personas del fraccionamiento, brindando servicio médico a quienes lo soliciten.

El Ayuntamiento exhorta a la ciudadanía a sumarse a estas acciones manteniendo patios y azoteas limpios, eliminando recipientes que acumulen agua y permitiendo el trabajo de las brigadas municipales, ya que la prevención es una tarea compartida.