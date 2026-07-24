Morelia, Mich.- Viernes 24 de julio de 2026.- Un automóvil ardió en llamas seguido de un estallido cuando se encontraba estacionado en la vía pública de la colonia Leandro Valle, en Morelia. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas, informaron autoridades policiales.

El hecho ocurrió durante la tarde de ayer jueves sobre la calle Periodista del Valle, casi esquina con Combate de Acatlán. Vecinos de la zona reportaron la emergencia al número 911, lo que generó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio.

Elementos de Bomberos Municipales acudieron a la referida dirección y lograron sofocar las llamas, evitando que el fuego se propagara hacia otros automotores y viviendas cercanas.

Tras el siniestro, el auto terminó completamente calcinado. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el incendio y la explosión.

Las instancias competentes realizarán las investigaciones respectivas para determinar la causa del incidente.

AGENCIA RED 113