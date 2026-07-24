Morelia, Mich.- Viernes 24 de julio de 2026.- Cinco presuntos narcomenudistas fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) tras efectuar dos cateos en la colonia irregular El Polvorín, aledaña a Ampliación Tres Puentes, al poniente de Morelia, donde aseguraron un total de 5 mil 542 dosis de droga, así como dos armas de fuego, una motocicleta robada y equipo empleado para la comercialización de sustancias ilícitas, informó la citada institución.

La primera intervención tuvo lugar en un inmueble de la calle Ahuahuete. En el sitio, los agentes localizaron 4 mil 837 dosis de metanfetamina y 67.6 dosis de marihuana, además de una pistola calibre 9 milímetros con su cargador abastecido, tres teléfonos celulares, cartuchos útiles, una báscula gramera, pipas de cristal, una memoria USB, una libreta con anotaciones y una motocicleta con reporte de robo.

Asimismo, en la escena fueron arrestados José María y Daniel, de 23 y 27 años de edad, respectivamente.

La segunda vivienda inspeccionada se ubica en la misma calle, donde los uniformados encontraron 705 dosis de metanfetamina y 48.2 dosis de marihuana.

De igual forma, descubrieron una pistola hechiza, una báscula gramera, pipas de cristal y un teléfono celular. En esa casa fueron detenidos Juan Antonio, Jesús Manuel y Laura.

Los ahora indiciados, junto con los narcóticos y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la instancia competente por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

En las labores operativas apoyaron personal de la Policía de Investigación (PDI), patrulleros municipales, Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano y la Unidad Canina (K9).

AGENCIA RED 113