Morelia, Michoacán, a 24 de julio de 2026.- La administración de la rectora Yarabí Ávila González adelantará la segunda quincena de julio a las y los trabajadores administrativos y académicos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), informó el tesorero de la casa de estudios, Enrique Eduardo Román García.

El funcionario precisó que por instrucción de la rectora el personal administrativo y docente recibirá su salario este viernes 24 de julio, cuando de manera normal el recurso se dispersaba el 31 de julio.

“El propósito es que disfruten todos los trabajadores en compañía de sus seres queridos este periodo vacacional. Los esperamos el próximo 03 de agosto con animos fortalecidos para seguir construyendo nuestra Universidad”, afirmó Román García.

Cabe señalar que durante la gestión de la rectora Yarabí Ávila, las y los empleados nicolaitas han recibido de manera puntual el pago de sus quincenas, de igual forma, se ha cubierto el aguinaldo y prestaciones de fin de año, así como la Aportación de Depósito.