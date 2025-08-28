Salvador Escalante, Michoacán: En un ambiente de alegría y convivencia, la presidenta municipal Dayana Pérez Mendoza encabezó el festejo del Día del Abuelo, reconociendo la importancia de las personas adultas mayores en la vida familiar y comunitaria.

Durante su mensaje, la alcaldesa destacó que las abuelitas y abuelitos son “el corazón de los hogares, ejemplo de amor, paciencia y sabiduría, y pilar en la formación de las nuevas generaciones”.

La presidenta subrayó que, a través del Sistema DIF Municipal, se continuará impulsando actividades y programas que fortalezcan la atención a este sector, asegurando que cada persona adulta mayor se sienta acompañada, respetada y valorada.

“El DIF está presente en cada comunidad, llevando cariño, atención y espacios de encuentro para nuestras abuelitas y abuelitos. Queremos que sepan que cuentan con nosotros y que reconocemos todo lo que representan en nuestras familias”, señaló.

Como parte del festejo, se ofreció un programa artístico y cultural, así como música de mariachi, bailables y un espacio de convivencia con las y los asistentes.

Pérez Mendoza reiteró su compromiso de seguir trabajando con acciones que garanticen el bienestar de las familias de Salvador Escalante, en especial de las personas adultas mayores.

“Hoy celebramos su vida, su alegría y todo lo que significan para nosotros. ¡Que vivan nuestras abuelitas y nuestros abuelitos!”, expresó.