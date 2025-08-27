Zitácuaro, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- Una persona quedó prensada y malherida tras el choque frontal que protagonizaron una camioneta y un camión torton, esto sobre la carretera Morelia-Toluca, dentro del municipio de Zitácuaro, informaron autoridades policiales y de rescate.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles en el kilómetro 98+800 y fue reportado por varios automovilistas al número de emergencias 911. En el sitio se presentaron bomberos y paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron al afectado.

Se supo que el ahora lesionado conducía la citada pick up, una de la marca Chevrolet gris, la cual terminó totalmente destrozada de la parte delantera. Los vulcanos utilizaron herramienta hidráulica, liberaron al citado individuo y lo canalizaron a un hospital pronta atención médica; la identidad del paciente no fue expuesta, él tiene aproximadamente 41 años de edad, indicaron las fuentes.

En cuanto al otro vehículo involucrado, sólo se supo que al parecer es un Freightliner de color rojo con detalles en blanco. Unos oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar y finalmente los operadores de una grúa retiraron los transportes siniestrados y los llevaron a un corralón.