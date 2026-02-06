Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- Con el objetivo de establecer un frente común para prevenir el sarampión, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) estrechó lazos de colaboración con representantes de Colima, Guerrero y Jalisco, en una estrategia encabezada por el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde.

El titular de la SSM, Elías Ibarra Torres, aclaró que hasta el momento no se ha indicado el uso obligatorio de cubrebocas en el estado y precisó que la estrategia central se enfoca primordialmente en la vacunación, por ser la herramienta más efectiva y segura para prevenir esta enfermedad y proteger la salud pública.

El funcionario enfatizó que la alta movilidad poblacional es un factor de atención prioritaria; por ello, las autoridades acordaron intensificar la vacunación y asegurar esquemas completos en comunidades de difícil acceso y zonas de mayor tránsito migratorio.

Ibarra Torres reafirmó su compromiso de mantener una comunicación permanente con sus homólogos de Colima, Guerrero y Jalisco para el intercambio de información y la respuesta inmediata ante cualquier caso sospechoso.

Asimismo, destacó que la entidad tiene la capacidad operativa y el biológico necesario para dar cobertura tanto en las áreas urbanas como en las comunidades de mayor tránsito de personas, asegurando que nadie se quede sin protección.

Finalmente, las autoridades federales y estatales hicieron un llamado a la corresponsabilidad ciudadana, recordando que la vacunación es la herramienta más eficaz para proteger la salud de la población.