Morelia, Mich.- Viernes 06 de febrero de 2026.- Un joven de 22 años resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo sobre la avenida Francisco I. Madero, en la salida a Quiroga, informaron fuentes policiales y de rescate.

El accidente se registró durante la tarde de este viernes, a la altura de la colonia Tiníjaro, y fue reportado por varias personas al número de emergencias 911. Al sitio acudieron patrulleros municipales, quienes abanderaron el percance y solicitaron el apoyo de una ambulancia.

Paramédicos arribaron al lugar, otorgaron las primeras curaciones al transeúnte y lo trasladaron al Hospital Civil para su adecuada valoración médica, paciente identificado como Clemente Elías.

Del automotor involucrado en el hecho se desconocen sus características. Se recomienda a los ciudadanos cruzar por las zonas seguras establecidas o utilizar los puentes peatonales.