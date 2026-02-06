Morelia, Michoacán, 6 de febrero de 2026.- Michoacán mantiene una tendencia positiva en conectividad aérea; durante enero de 2026, el flujo de pasajeros aumentó un 19 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

Destacó que los datos más recientes del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) al que pertenece el Aeropuerto Internacional de Morelia reflejan un desempeño favorable durante el primer mes del año. “El total de pasajeros registrados en enero de 2026, tanto en llegadas como en salidas, aumentó al pasar de 132 mil 260 a 157 mil 412 pasajeros”, señaló el funcionario estatal.

Este crecimiento fue impulsado principalmente por el tráfico internacional, que presentó incrementos del 17.8 por ciento en llegadas y del 31.4 por ciento en salidas. En cuanto al movimiento nacional, también se reportaron avances significativos, con un aumento del 8.7 por ciento en llegadas y del 16.1 por ciento en salidas. “En conjunto, estos resultados confirman un fortalecimiento de la conectividad aérea del aeropuerto de la capital michoacana, especialmente en su segmento internacional”, explicó el secretario.

El titular de Sectur subrayó que estas cifras resultan del impulso de la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la cual ha priorizado la apertura estratégica de destinos.

Muestra de ello son las ocho rutas aéreas que comenzaron operaciones en 2025: Ontario y Sacramento, California; Houston, San Antonio y Dallas, Texas; Mexicali, Baja California; y, por primera vez, conexiones con Ixtapa, Guerrero, y Puerto Vallarta, Jalisco.