La senadora de la República y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Celeste Ascencio, sostuvo una reunión con compañeras y compañeros exdiputados de Michoacán, a quienes reconoció por su trayectoria, experiencia y compromiso con el servicio público.

Durante el encuentro, la legisladora destacó la importancia de sumar esfuerzos y capacidades para responder a los desafíos que enfrenta la entidad, colocando siempre a Michoacán y a su gente en el centro de las decisiones.

“Michoacán nos necesita a todas y todos. Su experiencia, su trabajo, su energía y su compromiso son fundamentales para seguir construyendo un estado con más bienestar, justicia y oportunidades para nuestra gente”, expresó.

Celeste Ascencio señaló que los grandes retos del presente requieren diálogo, inclusión y la disposición de construir coincidencias en favor del interés colectivo, reconociendo la aportación de quienes han participado en distintos momentos de la vida pública del estado.

Asimismo, manifestó su convicción de que la unidad es una herramienta indispensable para seguir impulsando el desarrollo de Michoacán y ampliar el bienestar de las y los michoacanos.

“Estoy convencida de que, juntas y juntos, desde la unidad y la inclusión, podremos avanzar con paso firme hacia el futuro que merecemos. Porque cuando ponemos a Michoacán en el centro de nuestras decisiones y esfuerzos, no hay reto que sea más grande que nuestro compromiso con su gente”, afirmó.

Finalmente, la senadora reiteró que el amor por Michoacán debe traducirse en trabajo permanente, generosidad y responsabilidad pública para construir un mejor porvenir para todas y todos, concluyó.