Morelia, Michoacán, a 16 de junio de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó que solicitó licencia temporal a su cargo hasta por 45 días, con efectos a partir del próximo 22 de junio, y aseguró que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantendrá el rumbo institucional que ha permitido fortalecer la procuración de justicia, recuperar la confianza ciudadana y consolidar una política de trabajo basada en el orden y la transparencia.

@CarlosTorres4T solicita licencia y garantiza continuidad, orden y transparencia en la institución. El Fiscal General destacó que las acciones emprendidas continuarán sin cambios. pic.twitter.com/ZCnyovKPwV — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) June 16, 2026

Durante un encuentro con medios de comunicación, Torres Piña explicó que la solicitud fue presentada ante el Congreso del Estado y destacó que se trata de una decisión tomada con responsabilidad, privilegiando en todo momento el correcto funcionamiento de la institución.

“En las diferentes responsabilidades que he tenido siempre me ha gustado trabajar con compromiso. La Secretaría de Gobierno y la Fiscalía son dos de los espacios más complejos del servicio público en Michoacán, por lo que requieren responsabilidad, atención institucional y un trato parejo para todos los sectores”, expresó.

El Fiscal General destacó que durante su gestión se ha consolidado un equipo de trabajo con experiencia y capacidad en las distintas áreas de la institución, lo que garantiza la continuidad de las acciones y programas en marcha.

“No debe de variar nada. Debe de continuarse con las acciones que hemos emprendido, sobre todo de orden y transparencia. Eso es lo principal que tenemos que impulsar en esta institución para seguir recuperando la confianza de la gente y seguir teniendo empatía con quienes vienen a la Fiscalía”, afirmó.

Asimismo, explicó que la legislación vigente establece el mecanismo para garantizar la conducción institucional durante su ausencia.

“De acuerdo con la prelación y de acuerdo con la ley, es el Vicefiscal Israel Vega Rodríguez a quien le corresponde asumir esta responsabilidad como encargado del despacho mientras no esté el titular”, señaló.

Torres Piña reconoció el trabajo realizado por las y los integrantes del equipo directivo de la Fiscalía, al destacar su experiencia en materia de seguridad, procuración de justicia y sistema penal, lo que permitirá dar continuidad a las tareas sustantivas de la institución.

Finalmente, aseguró que la institución continuará operando con normalidad y bajo los principios que han guiado su actuación.

“Hemos logrado conformar un gran equipo en la Fiscalía. La institución debe seguir avanzando con orden, transparencia, cercanía y resultados para la ciudadanía”, concluyó.