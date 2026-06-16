Apatzingán, Michoacán, 16 de junio de 2026.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), en coordinación con la Coordinación Estatal de Protección Civil, realizó la jornada de profesionalización “Primeros Auxilios” en el municipio de Apatzingán, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta del sector turístico ante situaciones de emergencia.

El curso fue impartido por el comandante Artemio Virrueta Cortez, de la Delegación Apatzingán de Protección Civil Estatal, y contó con la participación de 18 personas vinculadas al sector turístico, quienes durante cuatro horas adquirieron conocimientos y herramientas esenciales para actuar de manera oportuna ante diversas emergencias.

El titular de la Sectur, Roberto Monroy García, señaló que durante este curso se abordaron temas fundamentales para la atención inicial de personas lesionadas o enfermas y se destacó la importancia de una respuesta rápida y adecuada antes de la llegada de los servicios profesionales de emergencia.

Entre las técnicas impartidas se incluyeron la reanimación cardiopulmonar (RCP), la atención en caso de atragantamiento, el control de hemorragias, la atención a quemaduras y el manejo inicial de fracturas, conocimientos que contribuyen a salvaguardar la integridad de turistas, visitantes y trabajadores del sector.

En la jornada, las y los participantes conocieron el método AVDI, herramienta utilizada en primeros auxilios para evaluar de manera rápida el nivel de conciencia de una persona lesionada o enferma, lo que permite identificar la gravedad de la situación y actuar de forma eficiente. Asimismo, la institución recordó la importancia de utilizar el número de emergencias 911 ante cualquier eventualidad, con lo que se fortalece la cultura de la prevención y la atención oportuna en los destinos turísticos del estado.

Con estas acciones, la Secretaría de Turismo de Michoacán refrenda su compromiso con la profesionalización del sector y promueve espacios más seguros para visitantes y prestadores de servicios turísticos.