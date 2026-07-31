Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.— El presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora, afirmó que la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, demuestra que los gobiernos de la transformación asumieron con responsabilidad política e institucional el esclarecimiento de un crimen que lastimó a Uruapan y a todo Michoacán.

Jesús Mora señaló que, frente a un hecho de esta gravedad, Morena no optó por evadir, minimizar ni convertir el caso en un expediente cerrado por conveniencia. Por el contrario, dijo, el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta de la República la Dra. Claudia Sheinbaum, mantuvo una investigación abierta, coordinada y sostenida para reconstruir quién ejecutó, quién operó, quién financió y quién ordenó el asesinato.

El dirigente morenista destacó que lo informado por el Secretario Omar García Harfuch confirma una ruta de investigación seria: la detención del “R1” en Jalisco, la captura de Jesús Salvador “N”, alias “El Chuy”, y alrededor de 31 personas detenidas relacionadas con el caso, entre presuntos autores materiales, intermediarios, operadores y colaboradores de la estructura criminal. “Esto demuestra que no se buscó una salida rápida; se fue subiendo por la cadena de responsabilidad hasta llegar a quienes habrían tomado las decisiones criminales”, sostuvo.

Jesús Mora reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad, de Omar García Harfuch, de la FGR, de la Sedena y de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, y afirmó que el Plan Michoacán tiene sentido precisamente porque combina presencia federal, inteligencia, coordinación y atención a las causas. Señaló que la investigación también deberá seguir hasta agotar cualquier línea sobre apoyos, filtraciones, omisiones o participación adicional.

“Morena gobierna y por eso responde. No se trata de discursos, se trata de asumir la responsabilidad de investigar, detener y esclarecer. En este caso se demuestra que no hay pactos de impunidad: la justicia va a llegar hasta donde tenga que llegar, porque Michoacán merece verdad, paz y un Estado que no se doble frente a ningún grupo criminal”, concluyó Jesús Mora.