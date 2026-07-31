orelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realiza trabajos de rehabilitación en seis kilómetros del periférico de Morelia, en la zona norte de la capital michoacana, para beneficio de más de 800 mil habitantes. Estas tareas forman parte del programa de mantenimiento y conservación de obras multianuales, detalló el titular de la dependencia, Rogelio Zarazúa Sánchez.

El funcionario estatal detalló que se realiza el tendido de una carpeta asfáltica de alto desempeño, con tres centímetros de espesor, del kilómetro 3+160 al 4+600. Estos trabajos abarcan desde las inmediaciones del distribuidor vial de la salida a Charo hacia la colonia Insurgentes, en el tramo comprendido hacia el distribuidor vial de Mil Cumbres.

Además, detalló que los trabajos, supervisados por la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP, iniciaron con labores nocturnas de fresado de dos centímetros en la carpeta asfáltica. Estas acciones abarcan tres kilómetros por sentido a lo largo de tres carriles y se extenderán hasta el sábado 1 de agosto, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, con el apoyo de elementos y dispositivos de seguridad vial en la zona.

El periférico de Morelia está contemplado dentro de las Obras Multianuales de conservación carretera del programa Michoacán Construye en sus 26 kilómetros de longitud. Estas acciones incluyen la atención a baches, limpieza de cunetas y alcantarilla; colocación, reparación y pintado de vallas metálicas y muros de contención; así como deshierbe y limpieza de la superficie de rodamiento, acciones que están garantizadas hasta 2027.