Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- El Parque Zoológico Benito Juárez invita a las familias michoacanas y a los turistas a vivir una de las experiencias más relajantes y originales de este verano: las lanchas de la Selva Mexicana. Se trata de un recorrido que combina naturaleza, aventura y un encuentro cercano con algunas de las especies más representativas de nuestro país.

Durante esta temporada vacacional, las lanchas operan todos los días de 10:00 a 17:00 horas, brindando la oportunidad de recorrer, a bordo de una embarcación de pedales, un canal rodeado de exuberante vegetación que recrea los paisajes de las selvas mexicanas.

Mientras avanzan por el recorrido, las y los visitantes podrán admirar de una manera diferente a especies emblemáticas como jaguares, leopardos, cocodrilos, pecaríes, guacamayas, emús y una gran diversidad de aves, en un ambiente que invita a desconectarse del ritmo cotidiano y disfrutar de la riqueza natural del país.

Este recorrido ofrece una experiencia inolvidable para todas las edades. Las lanchas tienen un costo de 100 pesos cada una y capacidad para hasta tres personas, como dos adultos y un niño, lo que las convierte en una excelente opción para compartir en familia o con amigos durante estas vacaciones.