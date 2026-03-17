Morelia, Mich.- Martes 17 de marzo de 2026.- Un cadáver humano, parcialmente sepultado y en avanzado estado de descomposición, fue encontrado al interior de un domicilio en obra negra, ubicado en los límites de las colonias Ampliación Landro Valle y Cumbres del Quinceo, en la ciudad de Morelia, informaron fuentes allegadas a las autoridades policiales, las cuales agregaron que la víctima era del sexo femenino.

Trascendió que, durante la tarde de este martes, algunos vecinos detectaron un fuerte hedor emanado del mencionado inmueble localizado a la orilla de la calle Circuito Santa María; al revisar, observaron una pierna y tierra removida, por lo que alertaron al número de emergencias.

Al lugar acudieron oficiales de la Guardia Civil (GC), quienes confirmaron la situación, delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Hasta el momento se desconoce la identidad de la fallecida, quien vestía mallas cafés, zapatos de tacón del mismo color y una blusa, al parecer, blanca, de acuerdo con los datos obtenidos en la cobertura de la noticia.

Elementos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) iniciaron las investigaciones correspondientes, desenterraron el cuerpo y lo trasladaron a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

AGENCIA RED 113