Jacona, Mich.- 01 de enero de 2025.- Durante este primer día del año 2025, un albañil fue ultimado a balazos en las inmediaciones de la colonia Trasierra, perteneciente al municipio de Jacona.

Sobre el homicidio se pudo establecer que la víctima se encontraba sobre la calle Aguascalientes, donde por motivos ignorados desconocidos armados abrieron fuego en su contra y enseguida huyeron.

Al enterarse de la agresión, oficiales de la Policía Municipal, Guardia Civil y paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para atender la emergencia, sin embargo, a su arribo encontraron al masculino tirado y sin vida.

Los policías acordonaron el área para preservar evidencias. El ahora occiso fue identificado como Antonio Ricardo H., de 27 años de edad, vecino del citado lugar.

Posteriormente, agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado se dieron cita para emprender las diligencias respectivas, así como el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al Semefo de Zamora.