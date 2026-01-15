La senadora de la República por Michoacán, Celeste Ascencio, inició el año fortaleciendo el diálogo institucional y el trabajo coordinado en favor del estado, en el marco de una reunión con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Durante el encuentro, la senadora refrendó su compromiso de sumar esfuerzos y trabajar de manera conjunta en el #PlanMichoacán, una estrategia que pone al centro el bienestar de las y los michoacanos y el desarrollo integral del territorio.

Celeste Ascencio destacó la importancia de la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para atender las necesidades reales de la población, impulsar políticas públicas con sentido social y seguir avanzando en la transformación de Michoacán.

“Seguiremos trabajando desde el territorio, escuchando a nuestra gente y construyendo soluciones que respondan a los desafíos del estado”, afirmó la legisladora.