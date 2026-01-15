Zacapu, Michoacán, a 13 de enero del 2026.– Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico local y promover el empoderamiento de las mujeres, la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez Pulido sostuvo un encuentro con mujeres de las comunidades de Naranja de Tapia y Tiríndaro para escuchar y dar seguimiento a la propuesta de creación de un corredor artesanal que permita impulsar su trabajo y generar mayores oportunidades.

Durante la reunión participaron el director de Desarrollo Económico y el equipo del Instituto de la Mujer, quienes refrendaron el acompañamiento institucional para consolidar proyectos productivos que reconozcan el talento, la organización y la fuerza de las mujeres artesanas del municipio.

Al respecto, la presidenta municipal de Zacapu, Mónica Valdez, destacó que la voz de las mujeres no solo debe escucharse, sino traducirse en acciones concretas que fortalezcan su autonomía económica y su participación activa en la transformación del municipio.

“Estamos aquí para alentar sus proyectos, caminar juntas y construir alternativas que dignifiquen su trabajo y fortalezcan la economía de nuestras comunidades”, expresó la alcaldesa, al reiterar que su administración mantiene un firme compromiso con las mujeres y con un gobierno cercano, incluyente y de transformación.

Finalmente, subrayó que este tipo de encuentros permiten avanzar de manera conjunta hacia un Zacapu con mayores oportunidades, donde el talento de las mujeres sea reconocido y respaldado desde el ámbito institucional.