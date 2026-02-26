Enfoque Electoral

La Propuesta Presidencial de Reforma Electoral

David Alejandro Delgado Arroyo

El 25 de febrero se anunciaron 10 puntos de reforma electoral por parte de la Presidencia de la República, sin que se tenga, hasta el lunes 2 de marzo una iniciativa de reforma electoral. Es decir, lo que se conoció fueron ideas, pero no la iniciativa.

Por tanto, hasta este momento, se conocen los planteamientos generales; por lo que será fundamental revisar el texto completo de la iniciativa y su articulado específico para poder emitir un análisis técnico serio y responsable.

Como he señalado, no es la única iniciativa, también deberá ponderarse la iniciativa ciudadana presentada, así como otras que pudieran presentar en su derecho las personas legisladoras.

También se espera que el Poder reformador de la Constitución (Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados) valore las propuestas de mejora que ha elaborado el Instituto Nacional Electoral.

Los Congresos de la Unión y de las entidades federativas de nuestra república son quienes están facultados para discutir, y en su caso, aprobar reformas constitucionales. El INE será respetuoso del este proceso deliberativo, pero en particular hago votos de que sea una discusión incluyente, abierta y consensual.

Una vez que la iniciativa sea formalmente presentada, las áreas técnicas del INE realizarán un estudio integral para identificar alcances operativos y posibles implicaciones.

En consecuencia, el INE pone a disposición de las y los legisladores toda la información técnica, presupuestal y operativa que requieran. La responsabilidad del INE es aportar conocimiento especializado que contribuya a una discusión informada.

Esperamos que quienes integran el Poder reformador de la Constitución valoren que el personal del INE cuenta con una experiencia acumulada de más de tres décadas organizando elecciones en contextos complejos y diversos. Esa experiencia técnica es un activo del Estado mexicano que puede ser útil en el análisis de cualquier reforma electoral.

Cualquier modificación al diseño institucional o a los procedimientos electorales implica ajustes normativos, administrativos, tecnológicos y presupuestales que deben evaluarse con rigor para garantizar su viabilidad.

La postura del INE no es política ni partidista, es institucional y técnica. Mientras tanto, el INE continúa trabajando con normalidad en sus responsabilidades Constitucionales.

Me permitiré hacer algunos apuntes sobre lo que se conoce hasta ahora:

1. Integración del Congreso de la Unión… La propuesta se centra en una nueva forma de elegir a las diputaciones de representación proporcional (97 mejores primeras minorías, 95 de votación directa por circunscripción y por partido con paridad y 8 de mexicanos residentes en el extranjero) y reducción de las 32 senadurías de representación proporcional. Dichos criterios van en el sentido de fortalecer la sobrerrepresentación.

2. Reducción del Gasto… Establecer la disminución del 25% en el costo de las elecciones sin criterios claros, tiende a dinamitar el sistema electoral; más aún si correlacionamos las expresiones en el sentido de acabar con la hipertrofia de los organismos electorales, y establecer que el INE tendrá los órganos temporales suficientes, van en el sentido de destruir al servicio profesional electoral nacional, lo cual tendría efectos negativos para la autonomía, independencia, imparcialidad y objetividad; que abriría un espacio para que intereses no deseables o la improvisación penetraran en las autoridades electorales.

3. Mayor fiscalización… Aun cuando se establece el uso de tecnologías en la fiscalización y la prohibición de las aportaciones en efectivo, no se comprende cómo se lograría esto, si hay una reducción del gasto electoral.

4. Voto en el extranjero… Se establece que se facilita el voto a la diputación migrante para los mexicanos residentes en el extranjero, lo cual es positivo, pero no se conocen los términos.

5. Tiempos de Radio y Televisión… Se reducen tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral, lo cual no es muy relevante, si se considera que ahora hay un auge en la comunicación en internet.

6. Inteligencia Artificial… Se establece la regulación del uso de Inteligencia Artificial y prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales… lo cual es una propuesta interesante, aunque habría que conocer los detalles, pero de igual forma la operación de su regulación se observa compleja frente a reducción del gasto electoral.

7. Cómputos Distritales… se propone que iniciarán al término de la Jornada Electoral, con la consecuente eliminación del PREP. La consecuencia de esta propuesta será que se reduzca considerablemente la velocidad con la que se conocen los resultados electorales.

Dicha propuesta parece desconocer que los cómputos distritales son mucho más lentos que el PREP, de por sí los resultados preliminares de los Consejos Distritales son mucho más lentos que el PREP. Llevar los Cómputos Distritales como único método de difusión de resultados, podría ir en contra de la transparencia en los resultados.

8. Democracia Participativa… se propone ampliar la democracia Participativa a estados y municipios permitiendo el uso de tecnologías, como el voto electrónico en estos instrumentos, lo cual es una buena propuesta.

9. No Nepotismo. Lo cual ya está aprobado

10. No Reelección. Lo cual ya está aprobado a partir de 2030.

Desafortunadamente la propuesta no dice nada sobre la megaconcurrencia de elecciones políticas y elecciones judiciales, lo cual es un verdadero problema.

Veremos ya los detalles en la iniciativa formal y en la discusión, que esperemos abra de manera amplia el Congreso de la Unión.