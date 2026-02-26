Morelia, Michoacán., a 25 de febrero de 2026.- Memo Valencia rindió protesta para un nuevo periodo al frente de la dirigencia estatal del PRI, junto con él, Rocío Luquín Valdés, como secretaria general del partido.

El secretario de Organización del CEN, Jorge Armando Meade Ocaranza, fue quien entregó las constancias y les tomó la protesta como titulares de la Presidencia y la Secretaría General del CDE del Revolucionario Institucional para el periodo 2026-2030.

Indicó que el dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, cree en el priismo michoacano, cree en los dirigentes Memo Valencia y Rocío Luquín, y reconoció el trabajo realizado desde el momento de la emisión de la convocatoria y que el proceso para la renovación directiva haya sido en unidad.

Destacó que desde el CEN se tiene la consigna de cara al proceso electoral del 2027, que el PRI en todo el país debe llegar fuerte, con dirigentes leales, que conozcan su territorio y defiendan al partido y a su militancia.

“Se logró la unidad por varias razones, porque la fórmula representaba a muchos, porque la fórmula tenía claridad, como lo dijeron aquí, de un hombre como Memo y Rocío con experiencia, y realmente eso nos preocupaba como Comité Nacional, no podemos llegar al 27 con este entorno de país y estado, con gente que no conozca, con gente que no sea leal y con compañeros que vamos a saber y estamos ciertos, van a defender al partido y a su militancia”.

El líder priista en el estado, Memo Valencia destacó que “al final del día se demostró lo que se ha venido construyendo en estos 4 años, unidad, fortaleza de partido, cohesión política, los respaldos de los presidentes de Comités, los respaldos de los alcaldes, entre muchos otros”, afirmó.

Reconoció la lealtad y la institucionalidad de su compañera de fórmula, porque son valores con los que “juntos vamos a construir la mejor versión del PRI”.

Por su parte, la secretaria general, Rocío Luquín, reiteró que las puertas del partido están abiertas a los priistas que quieran sumarse al trabajo territorial, el cual será una constante durante esta dirigencia y como preparación para el ejercicio electoral del 2027.

“El territorio es lo que nos va a fortalecer y todos los que nos han hecho favor de estar aquí, nos veremos en sus municipios y los que por un motivo no llegaron, allá vamos a estar. Vamos a ir allá a escucharlos, escuchar a la militancia en su casa, en su territorio, porque eso es lo que ocupamos hoy por hoy. Es muy poco tiempo el que tenemos para el inicio del proceso, pero somos un gran equipo”, dijo.

Acompañaron la Toma de Protesta, la ex presidenta estatal del PRI, Yadira Guerrero Huerta; Adriana Campos Huirache, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado; Adán Sánchez López, coordinador de alcaldes priistas y presidente municipal de Álvaro Obregón; así como Isrrael Abraham López Calderón, presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos.