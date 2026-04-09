Enfoque Electoral

La Profesionalización Electoral

David Alejandro Delgado Arroyo.

El pasado 4 de abril, se cumplieron 14 años de la transformación del IFE al INE con la creación del sistema nacional electoral, uno de los aspectos de dicha reforma fue reconocer el valor del servicio profesional electoral, ampliándolo a los Organismos Públicos Locales Electorales, es decir, los Institutos Electorales en las entidades federativas.

Asimismo, el pasado 6 de abril, se cumplieron 36 años de que la profesionalización electoral se conceptúo constitucionalmente, con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de diversas reformas que crearon un organismo público de Estado, autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones.

También en esa reforma publicada el 6 de abril de 1990, se estableció que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional.

Justo el 6 de abril, quienes somos miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional iniciamos el programa de formación al que estamos obligados de manera permanente. En mis 35 años como miembro del servicio profesional electoral nacional he cubierto más de 52 cursos del Programa de Formación.

De igual forma, el 6 de abril inició el registro y postulación en el subsistema del concurso de incorporación al servicio profesional electoral nacional, que viene difundiéndose la convocatoria pública desde el pasado 26 de marzo.

La fecha límite para el registro es a las 18:00 horas (tiempo del centro) del próximo domingo 12 de abril. Se trata de concursar para ocupar las 333 plazas del servicio profesional electoral nacional, rama INE, que fueron definidas en la Declaración de Vacantes de la Junta General Ejecutiva del INE, el pasado 25 de marzo.

Sin embargo, el número de vacantes podrá incrementarse debido a la eventual separación de personas miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, rama INE.

Todos los detalles del concurso y sus etapas, se encuentran publicados en el micrositio de internet que se puede ubicar en el Portal del INE.

El servicio profesional electoral nacional ha buscado gradualmente alcanzar la paridad de género; en este momento 1,203 somos hombres y 1,022 son mujeres; de manera que en este concurso seguramente se alcanzará la paridad, con las acciones afirmativas que hay en varios de los cargos a concurso.

Se trata no solamente de los 76 cargos ubicados en Oficinas Centrales, sino que el resto, es decir, la gran mayoría, se ubican en los órganos desconcentrados del INE a lo largo y ancho de la república mexicana. Por parte de Michoacán, la declaración de vacantes visibiliza 7 cargos a concurso.

Quienes concursen tendrán que tener presente que no necesariamente podría ofrecérseles una sede en Michoacán, aunque existe la posibilidad de que a futuro sean personas sujetas a readscripciones a petición de parte o por necesidades del servicio que les permita regresar a su entidad federativa.

Particularmente en esta Convocatoria, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional ha publicado una Guía de accesibilidad y ajustes razonables del Concurso Público, en la que se explicarán los tipos de apoyos disponibles en cada etapa, los plazos para solicitarlos y la información mínima que deberá proporcionar cada persona aspirante.

El próximo 16 de mayo se aplicará el examen de conocimientos y el 27 de junio se aplicará la evaluación psicométrica, en tanto que a partir del 8 de julio se aplicarán las entrevistas. De manera que se tiene previsto la publicación de calificaciones finales en la segunda semana de agosto de 2026 y la designación de personas ganadoras para la cuarta semana de septiembre de 2026.

Inclusive se tiene prevista una lista de reserva con vigencia durante 18 meses para ocupar cargos que se presenten durante ese periodo.

Dada la metodología pedagógica del programa de formación, los estándares de la evaluación del desempeño y el cuidado del concurso de incorporación, no me queda duda de que es un orgullo pertenecer al mejor servicio civil de carrera del país, que además constituye el ancla de autonomía y profesionalismo de la autoridad electoral.

A quienes estén interesados en integrarse a este servicio profesional electoral les invito a participar.