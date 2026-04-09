Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que el estado alcanzó una reducción histórica en la incidencia de homicidio doloso, cerrando el mes de marzo con 60 casos registrados, la cifra más baja reportada en los últimos 11 años.

Durante la presentación de los indicadores de seguridad, el mandatario estatal destacó la efectividad de la estrategia al comparar el panorama actual con el inicio de su gestión. “La reducción del 77 por ciento de homicidios, esto en víctimas es una reducción impresionante porque pasamos de 259 homicidios dolosos mensuales en el 2021 a 60 al cierre de marzo de 2026, es decir, prácticamente estamos evitando 200 homicidios al mes”, detalló Ramírez Bedolla.

Subrayó que este resultado muestra una baja considerable en la incidencia de 1.9 casos al día, mientras que en el año 2021 ocurrían en promedio siete homicidios diarios.

Resaltó la tendencia a la baja, ya que durante el año 2021 cuando inició la presente administración en la entidad ocurrieron 2 mil 761 homicidios dolosos, en 2022 fueron 2 mil 467 casos, en 2023 mil 773 hechos, en 2024 se tiene registro de mil 506 y mil 272 en el 2025.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, manifestó que la estrecha colaboración ha permitido optimizar los operativos de vigilancia, fortalecer las labores de inteligencia y dar una respuesta más eficiente en las zonas de mayor prioridad.