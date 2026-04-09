Morelia, Michoacán, a 9 de abril de 2026.- En rueda de prensa en Casa Michoacán, junto al gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, José Antonio Cruz Medina, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, informó avances sustanciales en la investigación de los hechos registrados el pasado 24 de marzo en la Preparatoria “Antón Makárenko”, en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente fue detenido tras privar de la vida a dos trabajadoras del plantel.

Durante su posicionamiento, el titular de la Fiscalía General del Estado destacó de manera puntual la actuación de las y los estudiantes, quienes intervinieron con determinación para someter al presunto responsable y despojarlo del arma, evitando con ello una escalada mayor de violencia.

“Reconocemos la valentía y el sentido de responsabilidad de estos jóvenes; su actuación fue decisiva para contener la agresión y proteger a su comunidad”, afirmó.

VIDEO DEL SOMETIMIENTO DEL JoVEN:

🚨 #Video | La Fiscalía General de Michoacán destacó de manera puntual la actuación de los estudiantes, quienes intervinieron con determinación para someter al presunto responsable y despojarlo del arma, evitando con ello una escalada mayor de violencia, en el caso de la escuela… pic.twitter.com/YGeJ3tfL4R — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) April 9, 2026

El Fiscal subrayó que este hecho refleja no solo una reacción inmediata de la comunidad escolar, sino también la importancia de la prevención y la formación en entornos educativos, como parte de una estrategia más amplia de reconstrucción del tejido social.

En cuanto al avance de las indagatorias, la Fiscalía detalló que se han fortalecido las líneas de investigación mediante trabajos de inteligencia, análisis de contexto y revisión de fuentes abiertas, incluidas plataformas digitales, lo que ha permitido identificar entornos, interacciones y posibles factores asociados al comportamiento del imputado. Añadió que éste usó un arma hechiza para cometer el delito y se investiga el origen de la misma.

El adolescente fue imputado por el delito de feminicidio y se encuentra bajo la medida cautelar de internamiento preventivo, en tanto continúan las diligencias ministeriales para el total esclarecimiento de los hechos.

La Fiscalía General del Estado reiteró que este caso se está integrando con rigor técnico y jurídico, priorizando la obtención de datos de prueba sólidos que permitan garantizar justicia para las víctimas, con apego al debido proceso y sin espacio para la impunidad.

Finalmente, Carlos Torres Piña destacó que la actuación institucional frente a estos hechos confirma la importancia de combinar investigación profesional con acciones preventivas.

En ese sentido, recordó que la FGE impulsa los foros “Desconéktate-Reconéktate”, mediante los cuales, de noviembre de 2025 a la fecha, se ha atendido a 44 mil 355 estudiantes, madres y padres de familia, así como docentes, a través de 37 encuentros en instituciones educativas de nivel secundaria, preparatoria y universidad en la entidad.

“Estamos construyendo una Fiscalía que no solo investiga, sino que entiende las causas y actúa para prevenir. La justicia no se limita a sancionar, también implica evitar que estos hechos se repitan”, concluyó.