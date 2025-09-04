Álvaro Obregón, Mich.- Jueves 04 de septiembre de 2025.- Unos delincuentes armados hirieron de dos balazos a un hombre y le robaron su vehículo, esto sobre la autopista México-Guadalajara, dentro del municipio de Álvaro Obregón, informaron autoridades policiales.

Lo anterior sucedió la mañana de este jueves a la altura de la población de Chehuayo Chico. Trascendió que los hampones, a bordo de un automotor, interceptaron a la víctima, la obligaron a detenerse para luego disparale y llevarse su camioneta cargada con mercancía que había adquirido en la Central de Abastos de Morelia.

El masculino afectado solicitó ayuda, después arribaron unos patrulleros junto con paramédicos, quienes le otorgaron los primeros auxilios y lo canalizaron a un hospital para su adecuada valoración médica.

El paciente responde al nombre de Sebastián, de aproximadamente 29 años de edad, él sufrió los impactos de proyectil en la pierna izquierda. Se espera que la Fiscalía General del Estado (FGE) emprenda las averiguaciones pertinentes del asunto.