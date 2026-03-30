Las Vegas, Nevada. – La National Football League (NFL) anunció que Las Vegas será la ciudad anfitriona del Super Bowl LXIII, que se disputará en 2029 en el Allegiant Stadium.

El anuncio se realizó durante la reunión anual de la NFL celebrada en Phoenix, tras la revisión del Comité de Grandes Eventos y Participación de Aficionados, así como la votación de los propietarios de la liga.

Posteriormente, en Las Vegas se llevó a cabo una conferencia de prensa con la participación de Michael Naft, presidente de la Comisión del Condado de Clark y miembro del consejo de Las Vegas Convention and Visitors Authority (LVCVA), y Justin Carley, vicepresidente senior y asesor legal de Las Vegas Raiders.

Durante ambas presentaciones se estrenó el video oficial producido por la LVCVA que muestra la energía y el dinamismo del destino como sede del Super Bowl LXIII. El material abre con una vista aérea del Strip de Las Vegas, continúa hacia el Allegiant Stadium y culmina en la yarda 50, donde se presentan los números romanos “LXIII” en una instalación monumental rodeada de confeti y efectos pirotécnicos, simbolizando la magnitud y el espectáculo que caracterizan a la semana del Super Bowl.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, señaló:“Estamos entusiasmados de llevar nuevamente el Super Bowl a Las Vegas y ofrecer a nuestros aficionados otra experiencia extraordinaria en uno de los principales destinos deportivos y de entretenimiento de Estados Unidos. El Super Bowl LVIII demostró la escala, la energía y la hospitalidad que la ciudad aporta a los eventos globales, y esperamos trabajar junto a la LVCVA, los Raiders y la comunidad para ofrecer una experiencia aún mayor en esta ocasión.”

El Super Bowl LXIII marcará la segunda ocasión en que Las Vegas albergue el partido más importante del futbol americano profesional. La ciudad debutó como sede en 2024, cuando recibió a más de 330,000 visitantes y generó un impacto económico superior a 1,000 millones de dólares.

Por su parte, Steve Hill, presidente y director ejecutivo de la LVCVA, comentó:

“Nuestro primer Super Bowl demostró la energía y la capacidad única que solo este destino puede ofrecer, al reunir deporte de clase mundial, entretenimiento y hospitalidad en un mismo lugar. Las Vegas fue creada para momentos como este y esperamos brindar otra experiencia excepcional en 2029.”

El presidente de la Comisión del Condado de Clark, Michael Naft, destacó que el regreso del evento es una prueba del éxito de la edición de 2024, la cual impulsó la economía local, generó oportunidades para negocios independientes y apoyó a organizaciones sin fines de lucro a través del programa NFL Foundation y sus iniciativas comunitarias.

Asimismo, el propietario de los Raiders, Mark Davis, afirmó:

“El regreso del Super Bowl a Las Vegas y al Allegiant Stadium es resultado del trabajo conjunto entre los Raiders, la LVCVA, las autoridades locales, la comunidad y la NFL. El Super Bowl LVIII estableció un estándar muy alto, y para 2029 estamos comprometidos a superarlo.”

Como parte de las actividades previas al partido, Las Vegas albergará una serie de eventos emblemáticos de la liga, entre ellos la ceremonia NFL Honors, la experiencia interactiva para aficionados Super Bowl Experience, y la noche inaugural del Super Bowl, además de programas comunitarios y de apoyo a proveedores locales que beneficiarán tanto a residentes como a visitantes de toda la región metropolitana.