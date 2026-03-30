Morelia, Michoacán, 30 de marzo de 2026.– Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, Adolfo “Fito” Torres hizo un llamado a madres, padres y tutores para poner especial atención al contenido digital que consumen niñas, niños y adolescentes durante estas semanas de descanso, en las que aumenta significativamente el tiempo de exposición a redes sociales, plataformas de video, videojuegos y otros espacios de formación digital.

A partir de este lunes, casi 29 millones de estudiantes de nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria entrarán en vacaciones en todo el país, mientras que en Michoacán la cifra supera el millón de alumnas y alumnos, lo que convierte este periodo en un momento clave para fortalecer el acompañamiento familiar y prevenir riesgos asociados al consumo de contenidos que normalizan la violencia, glorifican el crimen o distorsionan los referentes de éxito para las nuevas generaciones. Por ello, Fito reiteró que una de las herramientas de reflexión para las familias es el libro Apaguemos la narcocultura, obra en la que se plantea la necesidad de frenar la normalización de la violencia, la apología del delito y la influencia cultural que ha permitido que referentes ligados al crimen organizado se filtren en la vida cotidiana, especialmente entre los más jóvenes, “recordemos que se trata de un manual, un semáforo que nos ayuda a trabaja como familia en equipo donde reflexionamos, analizamos y prevenimos juntos”.

Las vacaciones representan también un tiempo de mayor vulnerabilidad en el entorno digital, especialmente cuando hay menos supervisión y más tiempo libre. Señaló que no se trata únicamente de controlar pantallas, sino de acompañar, orientar y cuidar qué tipo de mensajes, modelos de conducta y narrativas están llegando a niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, Fito Torres llamó a aprovechar estos días no solo como un periodo de descanso, sino como una oportunidad para reforzar la convivencia familiar, promover contenidos positivos y recuperar el papel de madres, padres y cuidadores como primeros formadores frente a los desafíos del entorno digital, “si queremos cortar de raíz la violencia, tenemos que empezar por revisar qué están viendo, qué están escuchando y qué están normalizando nuestras nuevas generaciones. No podemos dejar solos a nuestros hijos frente a una pantalla”, sostuvo.