Morelia, Michoacán; 12 de agosto de 2025.- Como parte del compromiso del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia (Ooapas) con la educación ambiental, el programa Guardianes del Agua continúa su recorrido por los cursos de verano que se realizan en distintos puntos de nuestra ciudad.

En esta ocasión, el organismo acudió al centro Spot del Colegio de Morelia, un espacio innovador, diseñado especialmente para el aprendizaje y el desarrollo integral de niñas y niños.

Este lugar refleja la visión del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de impulsar entornos que contribuyan a la formación de mejores ciudadanos desde la infancia, promoviendo valores como el respeto, la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente.

Durante la jornada, las y los pequeños participaron en dinámicas lúdicas y talleres que fomentan la conciencia sobre el uso responsable del agua, convirtiéndose en verdaderos guardianes de este recurso vital.

El director general del Ooapas, Adolfo Torres Ramírez, destacó que también en el Centro Comunitario, donde previamente se ha llevado este programa, se ha trabajado con el mismo compromiso:

“Preocupados por el desarrollo de la infancia moreliana y su formación sobre el cuidado ambiental, desde el Ooapas seguimos acercando estas actividades que fortalecen los valores en las nuevas generaciones. Estamos convencidos que si desde pequeños aprenden la importancia de cuidar el agua, tendremos ciudadanos más responsables con su entorno”, señaló.

El Organismo reafirma su compromiso con la niñez de Morelia y continuará compartiendo el programa Guardianes del Agua en más espacios educativos y recreativos, con el objetivo de sembrar conciencia desde la infancia y construir un futuro más sostenible para todos.