Morelia, Mich.- Jueves 21 de mayo de 2026.- En diferentes sitios de la capital michoacana se registraron otros cinco hechos de tránsito, entre ellos el atropellamiento de una adulta mayor, indicaron autoridades policiales. En total, durante la mañana de este jueves ocurrieron 10 accidentes vehiculares tan solo en Morelia y dos más en la región de Tarímbaro.

Choque sobre avenida Camelinas

Uno de los recientes casos sucedió sobre el Libramiento Sur, también conocido como avenida Camelinas, en el cruce con la calle Doctor Ignacio Chávez, donde una camioneta Honda CR-V color gris oscuro participó en un choque. En el sitio se presentaron patrulleros y paramédicos para auxiliar a la persona que conducía la unidad.

Conductora de la tercera edad colisiona contra vehículos estacionados

Posteriormente, sobre la calle Gertrudis Bocanegra, casi esquina con la calle Samuel Ramos, a la altura de la colonia Cuauhtémoc, una mujer de la tercera edad que conducía una camioneta Honda blanca chocó contra dos vehículos estacionados a la orilla de la vialidad. Unos agentes de Tránsito se encargaron de las acciones respectivas.

Combi impacta retaguardia de un auto

Después, sobre uno de los puentes del Libramiento Norte, en el sentido del Estadio Morelos hacia el Distribuidor Vial de Salida a Salamanca, justo a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, una combi de la Ruta Amarilla 2 impactó la retaguardia de un automóvil Volkswagen Bora color gris. Agentes municipales de Tránsito efectuaron el peritaje correspondiente.

Atropellan a adulta mayor en la Central de Abastos

Asimismo, en el cruce de las calles Piña y Naranja, un vehículo atropelló a una mujer de la tercera edad. La paciente, de aproximadamente 70 años de edad, fue auxiliada por paramédicos de rescate y canalizada a un hospital. En cuanto al automotor involucrado, se dijo que huyó. Unos oficiales locales se encargaron del asunto.

Motociclista lesionado en la Félix Ireta

Por último, en la intersección de las calles Naraxan y Rey Tangaxoan, de la colonia Félix Ireta, un motociclista resultó herido tras ser impactado por un automóvil. Patrulleros de Tránsito efectuaron el estudio técnico del percance para deslindar responsabilidades.