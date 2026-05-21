Morelia, Michoacán, 21 de mayo de 2026.- El Zoológico de Morelia invita a vivir una experiencia única de aprendizaje y diversión en el próximo viernes de Consejo Técnico Escolar con el programa “Un Día en el Aula Viva”, que en esta ocasión tendrá como temática especial “Granjeritos por un día”.

La actividad se llevará a cabo el viernes 29 de mayo y está dirigida a niñas y niños de 5 a 12 años de edad, quienes podrán disfrutar de una jornada llena de actividades recreativas y educativas en contacto con la naturaleza y los animales.

Durante el día, los participantes realizarán activación física, disfrutarán de un paseo en el tren terrestre, visita a la Cabaña Encantada y una experiencia especial en el Ranchito, donde conocerán de cerca a los animales de granja y aprenderán sobre sus cuidados y la importancia de su bienestar.

Además, asistirán a una plática con ejemplares vivos en el área de Crianza Artificial y elaborarán una divertida manualidad, decorando platos desechables como animalitos de granja, entre ellos cerditos, caballos, ovejas, vacas y pollitos.

El costo de recuperación es de 300 pesos por niña o niño y se cuenta con una promoción especial para hermanos: dos participantes por 500 pesos. Para mayores informes e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 443 299 3610 con el Área Educativa del Zoológico de Morelia.

Con este tipo de actividades, el Zoológico de Morelia reafirma su compromiso de brindar espacios de aprendizaje, recreación y sensibilización ambiental para las nuevas generaciones.