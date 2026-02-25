Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- Los boletos para la K’uínchekua 2026, tanto gratuitos como con costo de mil pesos, continúan disponibles en el portal visitmichoacan.com.mx. Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Roberto Monroy García, recordó que la disponibilidad está sujeta a existencias e invitó a la ciudadanía a asegurar su lugar.

El proceso es sencillo: al ingresar al portal, el sistema cuenta con una fila virtual de un par de minutos debido a la alta demanda simultánea. Una vez transcurrido este breve tiempo, se habilitará la ventana con todas las opciones para obtener los accesos.

“Los boletos gratuitos se liberan en tres bloques horarios: mañana, tarde y noche. Recomendamos a la población estar atenta al portal entre las 8:00 y 9:00, 12:00 y 13:00, y de 19:00 a 20:00 horas. Estos accesos se habilitan de forma aleatoria según el día de la función, mientras que los boletos con costo permanecen disponibles de manera permanente. Cabe destacar que el límite es de cuatro boletos por persona”, explicó el funcionario estatal.

Además, señaló que la respuesta a esta quinta edición, dedicada a las Fiestas Patronales, ha sido sumamente favorable. El evento se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en la zona arqueológica de Las Yácatas, en Tzintzuntzan, para el público en general; mientras que el día 12, la función será dedicada exclusivamente a las comunidades participantes.

La Sectur Michoacán recuerda que se habilitaron 2 mil accesos gratuitos y mil con costo por cada una de las tres funciones, en las que las y los portadores de las tradiciones se reunirán para mostrar la cosmogonía del pueblo purépecha y la riqueza cultural de Michoacán.