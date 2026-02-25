Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- A partir de hoy, y hasta el 8 de marzo, se llevará a cabo el registro en la plataforma data.michoacan.gob.mx para que estudiantes de preparatoria, institutos tecnológicos y universidades públicas soliciten su chip con internet gratuito que les permitirá acceder a información académica actualizada, anunció el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario explicó que, una vez llevado a cabo el registro de manera individual, del 17 al 27 de marzo se distribuirán los chips de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), directamente en las escuelas, el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia y sitios de entrega establecidos en los municipios del estado.

“Tenemos que eliminar la brecha digital”, apuntó Ramírez Bedolla, quien puntualizó que el programa, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, facilitará el acceso a la educación al combatir desigualdades estructurales que limitaban el desarrollo de niñas, niños y jóvenes michoacanos.

Detalló que el programa tendrá cobertura universal, es decir, que beneficiará con 4 gigabytes de internet gratuito al mes y redes sociales ilimitadas, a todas y todos los estudiantes de estos niveles educativos, como el Colegio de Bachilleres, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado, del Tecnológico Nacional de México, y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, entre otras.

Acompañaron al gobernador, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar; la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior, Mariana Sosa Olmeda; y el director de Gobierno Digital, Juan Pablo Granados.