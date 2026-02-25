Morelia, Michoacán, 25 de febrero de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) incorporó formalmente sus bibliotecas a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, tras firmar un acuerdo con la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, con el objetivo de fortalecer los servicios bibliotecarios y ampliar el acceso a la lectura en la entidad.

De esta manera, se integran a la red nacional las bibliotecas Bosch-Vargaslugo, del Centro Cultural Clavijero; la del Museo del Estado de Michoacán, de la Casa Natal de Morelos, del Centro Regional de las Artes de Michoacán en Zamora y del Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro. Con ello, fortalecerán sus servicios mediante mejores condiciones operativas, mayor conectividad y actualización permanente.

La secretaria de Cultura, Tamara Sosa Alanís, señaló que las bibliotecas son puntos estratégicos para formar comunidades lectoras, impulsar el aprendizaje y la participación cultural en todo Michoacán. Añadió que esta integración consolida el trabajo coordinado entre los gobiernos estatal y federal en favor de espacios culturales abiertos, incluyentes y gratuitos.

Por su parte, el director general de Bibliotecas, Rodrigo Borja Torres, subrayó que la incorporación de estos recintos ampliará la cobertura de la Red Nacional y fortalecerá el acceso equitativo al conocimiento. Indicó que el convenio facilitará asesoría técnica, capacitación especializada para el personal bibliotecario y apoyo para desarrollar programas de fomento a la lectura alineados con las políticas culturales nacionales.

Con estas acciones, la Secretaría de Cultura de Michoacán refrenda su compromiso con el impulso a la lectura, el acceso democrático al conocimiento y la consolidación de las bibliotecas como espacios vivos de encuentro, aprendizaje y construcción comunitaria dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.