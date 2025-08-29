Morelia, Michoacán, 29 de agosto de 2025.- En el marco del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, en colaboración con el Sistema DIF Michoacán, entregó aparatos auditivos y lentes a adultos mayores de Tenencia Morelos. La jornada también ofreció una Feria de la Salud, con servicios de toma de presión arterial, talla y peso.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, resaltó el valor de la coordinación interinstitucional para asegurar que los apoyos lleguen de manera efectiva a quienes más los necesitan.

Mientras que la directora del DIF Michoacán, Ana Sofía Bautista Aguíñiga, señaló que, entre los aparatos funcionales que se entregaron a las personas adultas mayores, se encuentran, aparatos auditivos, lentes pregraduados y kits bucales, además de brindar asesoría jurídica y la promoción de sus derechos.

Con estas acciones se pretende mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, ya que los aparatos funcionales les permitirán una mayor movilidad y accesibilidad a los diferentes entornos sociales en los que se desarrollen.

La entrega de aparatos funcionales y ferias de la salud para grupos prioritarios, se realizan al interior del estado durante todo el año, estas acciones se desarrollan de manera conjunta con los sistemas DIF municipales y de comunidades de autogobierno.