Pátzcuaro, Michoacán, a 29 de enero de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, participó en el arranque de los trabajos anuales de Rescate y Conservación del Lago de Pátzcuaro 2026, encabezados por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Arreola destacó que “la preservación de nuestro lago es una prioridad que no conoce fronteras de oficina, sino lazos de compromiso real con Michoacán”.

El alcalde subrayó que el esfuerzo conjunto ya se refleja en resultados. “Ha sido un trabajo arduo, pero productivo. Si todo este trabajo no se hubiera realizado en estos dos años, las temporadas de lluvia no hubieran sido tan benéficas”, señaló, al referirse a la recuperación de más de 500 hectáreas de superficie del lago.

Para este 2026, informó que se continuará con la limpieza de los canales Chapultepec, Ihuatzio y Erongarícuaro, además de reforzar la rehabilitación de manantiales y el uso de maquinaria especializada. También resaltó la coordinación para frenar la extracción ilegal del agua: “El operativo para evitar el huachicoleo ha sido una gran acción y un gran acierto”.

Arreola reconoció la participación de las comunidades y reiteró la disposición del municipio para seguir sumando. “A todos nos afecta, por eso estamos puestos para seguir trabajando”, afirmó, destacando que cuidar el lago es cuidar la vida y el futuro de la región.julio2