Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.- Como parte del Cineclub del Museo Casa Natal de Morelos, la Secretaría de Cultura de Michoacán invita a las proyecciones del festival “Cine al Margen”. El ciclo consta de cinco largometrajes de ficción, documental y animación que se presentarán con entrada libre los jueves a las 17:00 horas, del 5 de febrero al 12 de marzo de 2026, en la sala audiovisual del recinto.

“Cine al margen” es un proyecto impulsado por Morgue Films MX e Itsilik’ Estudio, dedicados a la exhibición y promoción del cine mexicano independiente. Tras su segunda edición realizada en agosto de 2025 en la Ciudad de México, el festival continúa su recorrido nacional y llega a Morelia con una selección que busca visibilizar obras realizadas fuera de los circuitos comerciales y poner su valor creativo en el centro del diálogo con el público.

Para esta itinerancia se presentarán cinco títulos: “Una estrella fugaz”, de Ignasi Guerrero y Arturo Méndiz; “Bem y yo”, de Leopoldo Aguilar; “Las niñas de los duraznos”, de Deniss Barreto; “Mi pecho está lleno de centellas”, de Gal S. Castellanos; y “El silencio de mis manos”, de Manuel Acuña A.

Dos de las funciones, programadas para el 5 y 12 de marzo, se realizarán en el marco del Día de la Visibilidad Trans, integrando al ciclo miradas sobre identidad, diversidad y derechos desde el cine documental contemporáneo, en consonancia con la vocación del festival de abrir espacio a narrativas poco visibilizadas.

El Museo Casa Natal de Morelos se ubica en Corregidora 113, en el Centro Histórico de la ciudad; todas las funciones son gratuitas. El Cineclub del recinto mantiene proyecciones regulares los martes y jueves a las 17:00 horas, con una cartelera enfocada en cine independiente mexicano y latinoamericano a la cual se suma esta itinerancia.