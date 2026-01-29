Múgica, Mich.- 29 de enero de 2026.- Un fatal accidente vehicular se registró la mañana de este jueves sobre la carretera Apatzingán–Cuatro Caminos, en el que una camioneta de carga terminó volcada, muriendo uno de sus ocupantes y 3 más resultaron heridos. En los hechos también resultó dañado un camión pipa.

De acuerdo con las autoridades, el percance se registró en las inmediaciones de la comunidad de El Ceñidor, perteneciente al municipio de Múgica, donde una camioneta tipo pickup de color blanco colisionó contra el muro de contención central y volcó.

Otros automovilistas reportaron el choque al número de emergencias, por lo que acudieron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Parácuaro, quienes confirmaron el deceso de un masculino desconocido.

Además, los socorristas auxiliaron a los lesionados Carlos R., de 31 años de edad, Juan Diego L., de 14 años, ambos con posible traumatismo craneoencefálico y a Geovani S., de 26 años, este último con algunas fracturas.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Apatzingán para su adecuada atención médica, mientras que oficiales de la Guardia Nacional realizaron labores de resguardo y abanderamiento para que especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia efectuaran las correspondientes diligencias.

Es de señalar que en la zona también se localizó un camión pipa de color Rojo, que presentaba daños en el frente al cabina, por lo que se investiga su participación en la citada colisión.