Morelia, Michoacán a 30 de abril 2026.- En el marco del Día del Niño en México, Adolfo “Fito” Torres hizo un llamado a madres, padres de familia, docentes y sociedad en general a asumir con mayor responsabilidad el acompañamiento de niñas, niños y jóvenes ante la constante exposición a contenidos digitales que exaltan la violencia, el crimen y la narcocultura; “Hoy más que nunca debemos estar atentos a lo que consumen nuestros hijos. La tecnología es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una puerta de entrada a contenidos que distorsionan valores y normalizan la violencia”, expresó.

Fito señaló que actualmente las nuevas generaciones crecen en una era digital donde plataformas, redes sociales, música, videojuegos y series presentan de manera cotidiana mensajes que pueden normalizar conductas violentas y construir falsas aspiraciones relacionadas con el dinero fácil y el crimen organizado.

El objetivo no es prohibir ni censurar, sino generar criterio, es necesario que nuestros niños y jóvenes aprendan a identificar cuando un contenido promueve violencia, ilegalidad o falsas ideas de éxito, por eso el autor del libro Apaguemos la narcocultura destacó que este proyecto nació precisamente de la preocupación social por el impacto que tiene la narcocultura en las juventudes y por la necesidad de generar herramientas prácticas que ayuden a formar pensamiento crítico desde casa y desde las escuelas.

Reiteró Fito su invitacioín a descargar gratuitamente el libro y las guías disponibles en la plataforma Apaguemos la Narcocultura, a través del portal: https://apaguemoslanarcocultura.com/, una guía está diseñada para trabajarse de manera conjunta entre familias, docentes y jóvenes, mediante ejercicios, conversaciones y herramientas que permitan detectar señales de alerta y fomentar valores positivos, empatía y cultura de paz.

“Debemos recuperar el papel formativo de la familia y la comunidad. Nuestros niños necesitan referentes positivos, necesitan espacios seguros y adultos presentes que los acompañen en esta realidad digital”. Finalmente, Fito Torres reafirmó su compromiso de continuar impulsando conferencias, espacios de diálogo y herramientas educativas que contribuyan a proteger a las nuevas generaciones y fortalecer una cultura alejada de la violencia.