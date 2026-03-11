Lázaro Cárdenas, Michoacán, 11 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) participó en 12 cateos que se realizaron en Lázaro Cárdenas donde fueron aseguradas 98 máquinas tragamonedas, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, dado que estos dispositivos son presuntamente utilizados por grupos delictivos.

Derivado de la cumplimentación de las órdenes de cateo por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), elementos de la Guardia Civil y la Secretaría de Marina brindaron apoyo operativo.

En las diligencias, agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) realizaron labores de apoyo táctico en 12 inmuebles ubicados en distintos puntos del municipio portuario, donde se contaba con indicios sobre su presunta vinculación con actividades ilícitas.

Como resultado del despliegue interinstitucional aseguraron las máquinas, mismas que quedaron puestas a disposición de la autoridad procuradora de justicia para las actuaciones correspondientes. Es importante precisar que estos aparatos están prohibidos bajo los términos de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La SSP, en coordinación con autoridades estatales y federales, mantiene acciones permanentes para combatir conductas delictivas y garantizar la paz y el orden en la entidad.