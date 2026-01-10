Morelia, Michoacán, 10 de enero de 2026.- Como resultado de una estrategia intensiva y el despliegue permanente del personal del Departamento de Vectores, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) reportó una disminución del 81 por ciento en casos de dengue durante el 2025, en comparación con el 2024.

Cifras oficiales de la institución revelan un descenso significativo en la entidad: mientras que en 2024 se registraron 6 mil 578 casos, el 2025 cerró con mil 280 confirmados. Los municipios de Zamora, Uruapan, Jacona, Huetamo y Morelia fueron los puntos con mayor concentración de la enfermedad.

Este logro es el resultado del compromiso de las brigadas de vectores, quienes durante 2025 realizaron 636 mil 937 acciones de control larvario para eliminar criaderos en hogares y espacios públicos. Asimismo, se protegieron comunidades enteras mediante la nebulización de 55 mil 783 hectáreas, utilizando equipo pesado y motochilas para reducir la presencia del mosquito adulto.

Como parte de la vigilancia epidemiológica, se realizaron 370 mil 339 lecturas de ovitrampas y 99 mil 745 encuestas entomológicas para monitorear con precisión el comportamiento del vector. Además, se fortaleció la protección en los hogares con el rociado intradomiciliario de 95 mil 799 viviendas, beneficiando de manera directa a miles de familias michoacanas.

La SSM recuerda que la estrategia más efectiva sigue siendo la participación comunitaria mediante la técnica de “lava, tapa, voltea y tira”, fundamental para evitar que los patios y azoteas se conviertan en criaderos del mosquito durante este 2026.