Pátzcuaro, Michoacán, 13 de febrero de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó la conmemoración del 496 aniversario luctuoso de Tangáxoan II, último gobernante del Señorío Purépecha, en un acto solemne que reunió a autoridades indígenas, representantes del sector educativo, docentes, artesanos y habitantes de comunidades de la región lacustre.

Durante la ceremonia se realizaron honores a la bandera, la reseña histórica y una ceremonia tradicional acompañada de ofrenda floral, recordando el legado de Tangáxoan II como símbolo de identidad, dignidad y resistencia del pueblo purépecha. En el mensaje se resaltó la importancia de mantener viva la memoria histórica y fortalecer el orgullo por las raíces y tradiciones que distinguen a Michoacán.

Tras el acto protocolario, las y los asistentes realizaron un recorrido simbólico que concluyó en el Palacio de Huitziméngari, espacio emblemático de la historia purépecha, donde se llevó a cabo una convivencia para refrendar la unidad y el trabajo conjunto entre comunidades originarias y autoridades municipales.

Julio Arreola reafirmó el compromiso del Gobierno de Pátzcuaro con el desarrollo integral de los pueblos originarios y la protección de su identidad cultural: “Esta región es el corazón de la cultura purépecha y es nuestra responsabilidad preservarla. Sigamos trabajando juntos para proteger nuestro territorio, nuestra historia y nuestra gente”, expresó.

En un cierre significativo, las y los presentes entonaron el lema “Uchar Winapecuá” (Trabajar juntos), reafirmando el compromiso colectivo de seguir impulsando acciones en favor de la comunidad purépecha y de su legado cultural.