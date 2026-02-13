Contepec, Mich.- Viernes 13 de febrero de 2026.- El enfrentamiento a balazos registrado la mañana de este viernes entre delincuentes y policías dejó un saldo de tres oficiales malheridos, dos civiles armados muertos y dos vehículos quemados, entre ellos una patrulla, indicaron fuentes allegadas al tema.

Trascendió de manera extraoficial que policías de la región de Epitacio Huerta perseguían a sujetos armados sobre la carretera hacia Contepec, por lo que solicitaron apoyo a sus homólogos de dicho municipio para capturar a los sospechosos.

Fue a la altura de una gasolinera ubicada en la comunidad de Tepuxtepec donde los uniformados interceptaron a los presuntos criminales, quienes comenzaron a disparar contra los agentes.

Durante el tiroteo, tres uniformados resultaron lesionados y dos de los agresores fueron abatidos. Además, un auto particular y una patrulla terminaron incendiados. Paramédicos auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un hospital.

El área fue acordonada y se dio parte a la Fiscalía Regional, a efecto de que sus especialistas emprendan las investigaciones correspondientes. Finalmente, los cadáveres, que permanecen sin identificar, fueron trasladados a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.