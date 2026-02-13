Morelia, Michoacán; a 13 de febrero de 2026.- En cumplimiento a la ley, el Congreso del Estado analizó y dictaminó el Cuarto el informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado que presentó el titular del Poder Ejecutivo en materia de industria, comercio y servicios; ciencia y tecnología; y, puntos constitucionales.

Durante la sesión ordinaria de este día fueron aprobados por unanimidad del Pleno de la 76 Legislatura tres dictámenes con las glosas correspondientes a dichos rubros, en los cuales las comisiones dictaminadoras emitieron sus respetivas concusiones.

En este tenor, la Comisión de Industria, Comercio y Servicios le planteó al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y las instancias federales correspondientes fortalezcan las políticas públicas orientadas a la generación de empleos formales, dignos y sostenibles.

Además que impulse a las micro, pequeñas y medianas empresas, con especial atención a las regiones con mayor rezago económico; así como la evaluación permanente del impacto de las inversiones públicas en infraestructura productiva; y la reducción de la informalidad laboral mediante estrategias integrales.

Asimismo las y los integrantes de dicha comisión solicitaron al Poder Ejecutivo del Estado remitirles información complementaria sobre proyectos de inversión concretados y empleos generados en los polos de desarrollo industrial; impacto económico de los programas de digitalización y apoyo a MIPyMES; y resultados en materia de formalización laboral e indicadores comparativos anuales.

Parablemente, se aprobó el dictamen de glosa presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual estableció que no advierte materia para realizar observaciones en el contenido del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal.

Finalmente, la Comisión Ciencia Tecnología e Innovación determinó que en lo que respecta al rubro de su competencia se cumplió con el objetivo que es enfocar los esfuerzos en un desarrollo tecnológico más amplio, acorde a las necesidades que requiere el estado en beneficio de las y los Michoacanos.