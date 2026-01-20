Pátzcuaro, Michoacán, a 20 de enero de 2026.- El presidente municipal Julio Arreola informó que Pátzcuaro será sede del Tercer Encuentro Nacional de Buenas Prácticas hacia una Ciudadanía Temprana de las Infancias y las Juventudes “Educar para participar”, organizado por el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), a través de su Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana.

El evento se realizará los días 25 y 26 de marzo de 2026 en Pátzcuaro, con el objetivo de impulsar proyectos educativos que fortalezcan la formación ciudadana desde una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, promoviendo la inclusión, la participación y el fortalecimiento de instituciones, en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030.

Julio Arreola destacó que Pátzcuaro cuenta con vocación cultural, identidad comunitaria y espacios públicos emblemáticos que permiten acercar la educación cívica a la gente de manera directa, además del compromiso del Gobierno Municipal por seguir construyendo una participación más activa y una convivencia con respeto, desde las infancias y juventudes.

Como antecedente, el Segundo Encuentro Nacional, realizado en octubre de 2022 en la Plaza Vasco de Quiroga, registró un impacto de 2,387 personas, con 2,125 niñas, niños y adolescentes, participación de 26 escuelas, 25 talleres y 65 talleristas, consolidando a Pátzcuaro como un referente nacional en actividades de formación ciudadana en espacios públicos.

Finalmente, el presidente municipal reiteró la disposición del Ayuntamiento para brindar acompañamiento y facilidades logísticas para la realización del encuentro, convencido de que este tipo de actividades fortalecen la vida democrática del país y proyectan a Pátzcuaro como un municipio que educa, incluye y construye ciudadanía.