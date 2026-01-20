Apatzingán, Mich.- 20 de enero de 2026.- La madrugada de este martes, un hombre resultó lesionado al volcar la camioneta que tripulaba, en la colonia José María Morelos de Apatzingán. Presuntamente el afectado trataba de dar alcance a unos tipos que habían robado a mano armada una motocicleta.

El accidente se reportó cerca de las 03:20 horas sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura del hotel Cast-Innm, donde terminó siniestrada una camioneta Ford Explorer, de color gris, con placas BLN-932-A.

Al enterarse de la emergencia hasta el sitio acudieron paramédicos de Protección Civil Municipal, quienes auxiliaron a Felipe M. Á., de 39 años de edad, con domicilio en la colonia Vista Hermosa y lo trasladaron al Hospital General de Apatzingán.

De forma extraoficial se supo que momentos antes, familiares de Felipe, fueron despojados a punta de pistola de una motocicleta, por lo que el ahora lesionado trató de darles alcance, pero en el trayecto ocurrió el accidente y los rateros lograron huir.

Al lugar acudieron oficiales de la Policía Municipal y de Seguridad Vial para realizar los peritajes respectivos. En tanto que se espera que los afectados por el robo presenten la correspondiente denuncia en las próximas horas.