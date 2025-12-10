Pátzcuaro, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- El presidente municipal Julio Arreola encabezó en la Sala de Banderas del Palacio Municipal la ceremonia de réplica de cancelación de la estampilla filatélica Catrina Postal – Día de Muertos, pieza que formará parte del acervo cultural de Correos de México y que viajará a 192 países, llevando al mundo la grandeza de esta tradición.

Acompañado por autoridades de los tres niveles de gobierno y representantes culturales y académicos, Julio Arreola destacó la importancia de que Pátzcuaro sea sede de este acto, al ser corazón de una de las celebraciones más emblemáticas de México y referente mundial de la tradición purépecha.

“Para Pátzcuaro, el Día de Muertos es más que una fecha: es identidad, memoria y la tradición que más lejos nos ha llevado como pueblo. Ver esta imagen circulando por el mundo nos llena de orgullo”, expresó el presidente municipal.

La nueva estampilla integra elementos ligados a la cosmovisión purépecha como el jaguar, el maíz, el colibrí y las mariposas monarca, combinando lo ancestral con lo contemporáneo. Su circulación iniciará en las 84 oficinas de Correos de México en Michoacán y posteriormente se incorporará al sistema postal internacional. Durante la ceremonia, la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán compartió una reseña en purépecha sobre el significado espiritual de esta tradición.

Correos de México resaltó que esta cancelación especial se suma al patrimonio postal del país y entregó reconocimientos a autoridades, representantes educativos, personal postal y al cartero especializado Antonio Cortés Tovar. Julio Arreola reafirmó que Pátzcuaro sigue siendo un referente cultural nacional e internacional, proyectando al mundo la fuerza viva de sus tradiciones.