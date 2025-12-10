Apatzingán, Mich.- 10 de diciembre de 2025.- La noche de este miércoles, un joven de 22 años de edad fue acribillado a balazos en la colonia Lajas de Acapulco, perteneciente a esta municipalidad de Apatzingán.

De acuerdo con los primeros reportes, el ofendido se encontraba sobre la calle Gabriel Gaviria donde fue blanco de una agresión armada, a manos de delincuentes que tras realizar los disparos se dieron a la fuga con rumbo incierto.

El hecho de violencia fue reportado al número de emergencias, lo que movilizó a oficiales de Seguridad Pública y paramédicos locales, quienes a su arribo encontraron al muchacho tirado en un charco de sangre, con múltiples impactos de bala y ya sin signos vitales.

De forma extraoficial el finado fue identificado por algunos vecinos como Manuel S., de 22 años de edad, mejor conocido con el alias de “El Cocho”.

La escena del crimen fue resguardada por los uniformados ya que en sitio quedaron regados al menos 14 casquillos percutidos para arma corta, los cuales momentos después fueron embalados por los peritos de la Fiscalía Regional de Justicia.

Al término de las actuaciones el cuerpo fue enviado a la morgue de la región para la práctica de la necropsia de ley. Hasta el momento se ignora el probable móvil del homicidio.