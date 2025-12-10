Zitácuaro, Mich.- Miércoles 10 de diciembre de 2025.- Derivado del asesinato de la joven Ángeles Esquivel, de 24 años de edad, ocurrido el pasado domingo 07 de diciembre en la colonia Infonavit y en el que está presuntamente implicado un oficial de Tránsito Municipal de Zitácuaro, un grupo de manifestantes salió a las calles de la ciudad para exigir justicia y, durante la acción, quemaron el árbol navideño ubicado en la Plaza Cívica Benito Juárez.

Recorrido de la movilización

La manifestación se registró durante la tarde de este miércoles e inició a la altura de la colonia Leandro Valle. Avanzó sobre la avenida Revolución Sur y llegó al exterior de la Presidencia Municipal. Las personas que integraban el contingente solicitaron la presencia del alcalde Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien brilló por su ausencia.

Manifestantes señalan abusos y extorsiones

Los quejosos gritaron consignas y denunciaron hostigamiento, abusos y extorsiones por parte de los agentes de Tránsito Municipal. Asimismo, demandaron la destitución del o los responsables del homicidio y posteriormente incendiaron el árbol navideño. La lumbre fue sofocada por los bomberos locales.

El día de la agresión

De acuerdo con fuentes allegadas al tema, el día de los hechos Ángeles y otro muchacho circulaban a bordo de una motocicleta. Al parecer, no se detuvieron en un retén policial y uno de los patrulleros de Vialidad les disparó con su arma de cargo.

Protestan en Zitácuaro por la muerte de Ángeles Esquivel; acusan a Tránsito de abusos y queman un árbol navideño. #Zitácuaro#JusticiaParaÁngeles#ViolenciaPolicial pic.twitter.com/2UXWrnRmkF — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) December 11, 2025

Una víctima falleció; otra sigue hospitalizada

Ángeles sufrió un impacto de proyectil, al igual que su acompañante. Ambos fueron canalizados al Hospital General Regional, pero la joven falleció debido a la gravedad de la lesión. En tanto, el masculino sobrevive y permanece internado en el nosocomio.

Señalan encubrimiento

Los protestantes señalaron que el policía responsable de la agresión huyó, probablemente con el apoyo de sus mandos. Es por ello que familiares y amigos de las víctimas, así como distintos sectores de la población, exigen que se haga justicia sin encubrimientos.